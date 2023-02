Ladrão causa caos na rede elétrica ao sair com caçamba levantada de caminhão no centro de C. Mourão

Um ladrão atrapalhado causou um verdadeiro caos na rede elétrica na área central de Campo Mourão após furtar um caminhão e sair dirigindo com a caçamba levantada pela cidade. Por onde passou, o veículo foi destruído a rede elétrica e deixando fios arrebentados e postes quebrados ou danificados. Segundo as informações, o furto ocorreu durante madrugada em uma empresa, nas proximidades da Lanchonete Tio Patinhas. O criminoso conseguiu desligar o sistema de alarme e saiu com o caminhão, derrubando um portão. Em seguida, com a caçamba erguida, passou pela avenida João Bento e também trafegou pela rua Brasil e São Paulo, levando junto a fiação da rede elétrica e telefônica. Fios foram ficando soltos pela rua e postes danificados ou quebrados. Um motociclista teria se acidentado por conta dos fios soltos. Após todo os prejuízos causados e circular em várias ruas cidade, o homem abandonou o caminhão nas proximidades da avenida Armelindo Trombini. Grande parte da cidade está sem energia elétrica e telefone. Equipes da Prefeitura trabalham para fazer a limpeza das ruas e o Trânsito para sinalizar alguns trechos para evitar acidentes. A Copel também trabalha para reparar os estragos, mas pela dimensão dos prejuízos, as equipes terão muito serviço pela frente. O ladrão e causador de todo o prejuízo está foragido. Fonte: Tá Sabendo – Foto: João Silvestrin