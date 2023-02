Rapaz procura a Policia Militar após ser agredido em Juranda

Um jovem de 22 anos procurou a Polícia Militar de Juranda, para relatar que havia sofrido agressões enquanto jogava vôlei no

ginásio de esportes.

O fato teria ocorrido na noite anterior, por volta das 21h. O rapaz informou que outro indivíduo que estava no local o acusou de falar mal dele. A vítima disse que logo após isso já foi agredida com tapas.

Conforme a vítima, algumas pessoas que estavam no local intervieram e separaram os dois. O acusado ainda continuou com

xingamentos e disse que iria até o trabalho dele com o objetivo de prejudicá-lo.

11º BPM