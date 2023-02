PIS/Pasep: quase 400 mil trabalhadores têm dinheiro esquecido em abono salarial; veja como sacar

Cerca de 400 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep referente a 2020 podem solicitar o dinheiro ao Ministério do Trabalho. Os valores ficaram disponíveis até 29 de dezembro do ano passado, mas quem perdeu o prazo tem até cinco anos para retirá-los, desde que entre com recurso administrativo.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, tem direito aos valores quem exerceu alguma atividade remunerada em 2020.

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado ao trabalhador da iniciativa privada e distribuído pela Caixa. Enquanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é usado pelos profissionais de empresas públicas e pago pelo Banco do Brasil.

Segundo o Ministério do Trabalho, 399.975 pessoas não sacaram o abono salarial de 2020, dos quais 120.947 não retiraram o PIS e 279.028 não sacaram o Pasep. Isso equivale a menos de 1% dos trabalhadores com direito ao PIS e a 10% com direito ao Pasep.

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Para receber, a pessoa tem que:

estar cadastrada no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos;

ter exercido ao menos um mês de atividade remunerada em 2020;

ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base;

ter os dados informados pelo empregador corretamente na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);

ser elegível pelo DATAPREV.

Quem não tem direito ao Abono Salarial:

empregado (a) doméstico (a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Novos saques estão liberados

Os pagamentos do abono salarial 2023 começam a ser pagos também nesta quarta-feira (15). Segundo o Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), o abono será pago a cerca de 23,6 milhões de trabalhadores em todo o país no valor total de R$ 24,4 bilhões e é relativo ao ano-base 2021.