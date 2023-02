Colisão entre carro e ônibus deixa quatro feridos na PR 462

Quatro pessoas que viajavam em um veículo Ford Ka ficaram feridas após colisão com um ônibus Mercedes Benz/Induscar, com placas de Iretama. O acidente ocorreu na PR 462, entre a PRC 487 e a cidade de Iretama.

O Ford/Ka, com placas de Campo Mourão, seguia em sentido contrário ao coletivo. O motorista do ônibus disse que o automóvel saiu na pista contrária para ultrapassar uma motocicleta, não dando tempo de evitar a colisão frontal.

Com o impacto, o Ford Ka saiu da pista e teve danos de grande monta. Os quatro ocupantes do automóvel, com idades de 35, 36, 51 e 61 anos, foram encaminhados pelo Samu a hospitais de Campo Mourão. Do ônibus, ninguém se feriu.

