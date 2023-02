Homem e mulher são baleados em tentativa de homicídio em Ubiratã

Noite violenta na cidade de Ubiratã. Um homem de 30 anos e uma jovem de 18, foram baleados por volta das 20h30 de ontem (16). Segundo as informações, dois homens em um veículo VW/Gol e armados de pistolas, efetuaram pelo menos 14 disparos, foram recolhidas 9 cápsulas de pistola calibre 9mm e 5 cápsulas de pistola .380.

O Samu foi acionado e encaminhou os dois feridos para a unidade básica da saúde do município, mas devido a gravidade dos ferimentos, eles foram transferidos para Campo Mourão. Segundo informações, o homem foi alvejado no pé e a mulher na região do abdômen, nádegas e tornozelo. As marcas dos projéteis ficaram nas paredes e nas grades do muro.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas, mas os criminosos não foram localizados.

A Polícia Civil vai investigar as causas dessa tentativa de homicídio.

.