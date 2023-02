Estado alerta para prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis durante o Carnaval

A prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) deve ser rotina durante todo o ano, mas nesta época de Carnaval os cuidados precisam ser redobrados. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) faz um alerta para que os foliões aproveitem os dias de festa com responsabilidade e segurança, com uso de preservativos para prevenir e evitar a disseminação de doenças transmitidas por meio da relação sexual.

A Sesa realiza de forma regular a distribuição de insumos preventivos aos 399 municípios do Estado, para que realizem ações de prevenção, orientação e distribuição durante o ano inteiro. Somente para o período de verão e Carnaval, já foram disponibilizados aproximadamente 2 milhões de preservativos internos e externos, 15 mil testes rápidos (HIV/Sífilis, Hepatite B e Hepatite C) e três mil autotestes para diagnóstico do HIV.

“Se houver a necessidade de reforçar o envio de insumos para a prevenção dessas doenças, o município deve solicitar junto a Sesa. Estamos prontos para atender a demanda de forma que o usuário não fique desassistido e receba todo suporte necessário”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

A pasta destaca ainda a importância da prevenção combinada, uma estratégia unificada de cuidados. “Nenhum método de prevenção isolado é suficiente. É preciso que seja uma prevenção combinada que abrange o uso de preservativos, testagem para HIV/Sífilis e HPV, Profilaxia Pré Exposição (PrEP), Profilaxia Pós Exposição (PEP), imunização para HPV e Hepatite B, adesão da terapia antirretroviral e redução de danos”, explica a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti Lopes.

As infecções sexualmente transmissíveis são causadas predominantemente pelo contato sexual com uma pessoa infectada. As mais conhecidas são: HIV, sífilis, gonorréia, clamídia e HPV. Uma pessoa pode contrair mais do que uma IST ao mesmo tempo e mesmo curada, exceto no caso do HIV que ainda não tem cura, pode adquirir novamente se entrar em contato com uma pessoa infectada, sem o uso de preservativos.

TRATAMENTO – A Sesa mantém o acesso gratuito ao diagnóstico dessas doenças, com a realização de testes rápidos para detecção de presença do vírus do HIV/AIDS, sífilis e hepatite viral em toda rede pública e saúde do Estado. Os resultados desses exames ficam prontos em cerca de 30 minutos. “Ao ser diagnosticada com algum desses agravos, a pessoa será orientada e imediatamente encaminhada para tratamento com distribuição de medicamentos antivirais, antimicrobianos e penicilina, entre outros”, disse a chefe da Divisão de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesa, Mara Franzoloso.

DADOS – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 38 milhões de pessoas no mundo convivem com o HIV. No Brasil, estimativas apontam que sejam aproximadamente 936 mil pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHIVA).

No Paraná, de 2015 a 2022 foram notificados 9.641 casos de Aids em adultos e 19.040 de HIV. A maior concentração de casos está na faixa etária de 20 a 39 anos (65,7% do total de casos). Em 2022 o número de adultos diagnosticados com sífilis no Paraná foi de 10.738.



Foto: SESA