Policia desarticula ponto de tráfico em Corbélia e prende usuário de cocaína

Após receber denúncia de populares, sobre uma possível situação de tráfico em uma residência no jardim Juliana, uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar logrou êxito em realizar a abordagem de um masculino em frente ao local, sendo com o mesmo encontrada uma pequena porção da substância entorpecente conhecida por haxixe, esta droga é derivada da Cannabis, mais potente que a maconha comum e com um preço de mercado muito maior.

Cada grama costuma ser negociada ao valor de R$ 60,00. No local uma mulher ao avistar a abordagem policial, entrou rapidamente na residência, sendo possível realizar a abordagem e encontrada outra porção da droga, sendo no total pesado apresentando 34,8 gramas do entorpecente.



Diante dos fatos a equipe realizou a prisão do homem pelo crime de tráfico de drogas sendo que este assumiu propriedade e comércio da droga, sendo o mesmo encaminhado para a 15ª SDP em Cascavel.

Logo após realizar uma prisão por tráfico no Jd. Juliana, durante deslocamento para a sede da 3Cia para confecção do boletim de ocorrência, a equipe da RPA de Corbélia, realizou ainda no Jardim Juliana, a abordagem de três homens sendo que um deles tentou dispensar um invólucro de plástico, sendo identificado pela equipe com uma porção da substância conhecida como Cocaína.

Diante do fato foi dado voz de prisão ao homem pelo crime de Drogas para Consumo, sendo o mesmo liberado após assinatura do termo circunstanciado.



A substância entorpecente apresentou em sua pesagem a quantia de 0,3 g o qual segundo o autor teria adquirido pelo valor de R$50,00.