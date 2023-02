Polícia Militar aprender moto e capacete utilizada em furto de joalheria em Juranda

A Policia Militar de Juranda, em diligência após receber informação sobre um furto de uma joalheria na cidade, recebeu uma denuncia de que em uma empresa abandonada à 14 km de Juranda, ao lado da BR 369 havia uma movimentação estranha.

No local, a policia encontrou uma moto com capacete preto, escondida dentro de uma casa abandonada. Ao verificar as filmagens do furto foi identificado que a moto e o capacete era o mesmo que utilizaram para praticaram o furto.

Foi realizado patrulhamento na região mas não foi encontrado ninguém. A moto foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil.

Fonte: DPM JURANDA – 2° CIA de Ubiratã- 11° BPM