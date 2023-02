Região da Comcam tem 37 casos de dengue e mais de 1,2 mil notificações

A região de Campo Mourão mantém a dengue sob controle. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a região da Comcam mantém 37 casos positivos e 1.220 notificações. São apenas três casos a mais em comparação ao boletim divulgado no final do mês de janeiro.

Campo Mourão manteve os dois casos do último levantamento, enquanto Engenheiro Beltrão segue na liderança, com nove confirmações. Em seguida aparece Moreira Sales, com sete; Goioerê e Quinta do Sol, ambos com quatro; Barbosa, Fênix e Janiópolis (3), Terra Boa e Boa Esperança (1).

PARANÁ

A nível estadual são mais 462 casos de dengue em uma semana. O Estado soma cinco óbitos (quatro homens e uma mulher, residentes de Centenário do Sul, Marilena, Foz do Iguaçu, Maripá e Rolândia), com 3.638 casos confirmados e 44.102 notificações (2.478 a mais do que a semana anterior). Mais de 29 mil casos já foram descartados.

Nessa mesma época, no ano passado, eram 320 municípios com 951 casos confirmados. O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pelo zika e chikungunya. Durante esta semana não houve registro de casos de zika.