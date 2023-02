Identificada segunda vítima que testemunhou morte de médico em Umuarama

O corpo que foi encontrado na noite de sábado (18), em uma estrada rural de Maria Helena, foi identificado. Trata-se de Alexan Carlos de Goes, conhecido como Sabrina, era ex-conselheiro municipal e estadual de Assistência Social.

A vítima testemunhou a morte do médico Renan Tortajada, na madrugada deste sábado, no Bosque Uirapuru em Umuarama. Alexan foi encontrado sem roupa e coberto por galhos em uma área de mata. Segundo o próprio assassino, Guilherme da Costa Alves, de 26 anos, a vítima foi morta a pauladas, dentro do bosque também.

A Polícia Civil informou que Alex passava no local, viu o aconteceu, tentou correr mas foi alcançando pelo criminoso.

Depois, o carro do médico, um Honda Civic foi utilizado para levar o corpo em uma estrada rural no município de Maria Helena. O cadáver foi encontrado após um morador, sabendo do caso do médico desaparecido, denunciar que viu o mesmo carro próximo a um carreador na região.

Inicialmente, a suspeita era de que Alexan havia sido atropelado e o crime ocultado, mas após a prisão do assassino, na manhã deste domingo, ele confessou a autoria dos dois crimes.

Fonte: Umuarama News