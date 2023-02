Proprietário de casa de carnes é agredido e tem celular roubado em Corbélia

Uma casa de carnes localizada na rua Tulipa na Vila Unida em Corbélia foi alvo roubo na tarde do último sábado (18).

Conforme relatos, por volta das 13h15 um casal entrou no estabelecimento e iniciou uma discussão com uma mulher que estava em atendimento no local, momento em que o proprietário chegou para tomar conhecimento do que estaria ocorrendo e foi atingido no rosto por uma lata de cerveja e agressões físicas pelo homem.

Após a agressão os dois envolvidos subtraíram um aparelho celular do local e evadiram-se de lá.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e foi informada quem são as pessoas envolvidas no caso, onde deslocaram até a residência do casal mas não os encontraram.

Algum tempo após a ocorrência a equipe localizou o casal próximo a sua casa onde foram abortados mas nada de ilícito foi encontrado com os mesmos, e ao serem indagados sobre o celular roubado afirmaram que estaria em sua residência, onde o aparelho posteriormente foi encontrado.

Os dois foram presos e encaminhados para a 3ªCIA de Polícia para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente levados até a 15ªSDP na cidade de Cascavel.

Vale ressaltar que o masculino já tinha pendências com a justiça e usava tornozeleira eletrônica.