Rapaz que confessou assassinato de médico e de travesti em Umuarama é de Goioerê

Guilherme da Costa Alves, 25 anos, que neste domingo (19) confessou ter matado o médico Renan Tortajada e uma testemunha ocular do crime, é de Goioerê, mas passou a viver temporariamente em Umuarama nos últimos meses. O amigo dele, que foi detido e depois liberado, também é de Goioerê.

Guilherme foi preso pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), homicídio e ocultação de cadáver. Além do carro do médico, ele também se apossou de seu computador e de um cartão de crédito, entregues a uma pessoa na cidade de Quarto Centenário, região de Goioerê, em troca de dinheiro para abastecer o veículo de Tortajada.

De acordo com os delegados, em vídeo gravado à imprensa, Guilherme já tinha passagens pela polícia por roubo, posse e tráfico de drogas.

O CRIME

O corpo do pediatra e psiquiatra Renan Tortajada, 35 anos, foi encontrado por volta das 13h30 deste domingo (19) em uma vala aberta ao lado do muro que separa o bosque Uirapuru do estádio Lúcio Pipino, em Umuarama. Um dos homens presos no final da manhã com o carro do médico confessou o crime.

O homem disse que conhecia Tortajada há pelo menos um ano e que mantinha um relacionamento com ele. À polícia, o autor confesso afirmou que atualmente reside em Umuarama, mas que é natural de Goioerê. O rapaz relatou que teve uma divergência do médico por causa de dinheiro, algo em torno de R$ 200.

O assassino disse ter tirado a vida de Renan Tortajada entre meia noite e uma hora da madrugada da última sexta-feira (17), e que atingiu a nuca do médico com uma pedra de concreto pontiaguda dentro do bosque. Na sequência, arrastou o corpo até o muro, onde cavou uma vala rasa. Marcas de sangue estão espalhadas no local. Não é possível afirmou que Renan teve chance de reagir. À polícia o rapaz respondeu que agiu sozinho.

Ainda segundo o relato do acusado, um travesti teria presenciado o crime e ao ser percebido, saiu correndo. O homem então alcançou o travesti e desferiu várias pauladas em sua cabeça, matando-a na hora. O assassino colocou o corpo desta segunda vítima no porta-malas do carro do médico e levou o corpo para uma área rural do município de Maria Helena.

A polícia agora investiga se o outro rapaz preso com o carro de Tortajada teve participação na morte do médico. O assassino confesso, num primeiro momento, isentou o amigo de culpa. O jovem é morador de Goioerê. Pertences (um computador e um cartão de crédito) subtraídos de Renan Tortajada foram encontrados em uma residência na cidade de Quarto Centenário.

Fonte: Goionews