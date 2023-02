Psicóloga era agredida, sedada e mantida em cárcere privado pelo marido em Goioerê

Uma psicóloga passou momentos de horror ao ser agredida, sedada e mantida em cárcere privado pelo marido, na residência do casal, no Jardim Canadá, em Goioerê.

Na segunda-feira a mulher conseguiu sua libertação ao conseguir manter contato com um policial e relatar a situação através de mensagem no celular:

“Preciso de ajuda, não posso falar muito. Estou sofrendo agressões físicas, ele me tranca e dopa. Não posso trabalhar. Porém se aparecer alguém fardado ele me mata, diz ele que tem uma arma dentro de casa. Poderia vir uma mulher policial sem farda e me chamar. Tenho câmera então o carro da polícia não pode aparecer. Não responda essa msg. Ele está super agressivo. Se ele desconfiar ele me mata. Socorro! Diga que veio conversar sobre uma consulta.”