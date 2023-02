Ex morador de Ubiratã, Vulgo “Lagriminha” é morto a tiros em bar em Formosa do Oeste

Um homicídio foi registrado na tarde de terça-feira (21), em um bar na cidade de Formosa do Oeste, onde um homem identificado por Sidney, popularmente conhecido pelo apelido de “Lagriminha”, foi morto com vários disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu no Bar do Magrão, na Avenida Goiânia, no centro de Formosa do Oeste, onde a vítima estava na calçada, junto com outras pessoas, quando chegou um indivíduo e efetuou os disparos, fugindo em seguida. No local foram encontradas sete capsulas de pistola 9 mm.

” Lagriminha” possuía passagens pelo meio policial e teria cumprido pena por supostamente ter envolvimento em um homicídio contra uma muher.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada ao local para prestar o atendimento a ocorrência e em seguida o IML de Toledo foi mobilizado para realizar o recolhimento do corpo.