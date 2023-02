Veja o Vídeo: Homens perdem jogo em bar, voltam armados e matam seis pessoas no MT

A câmera de monitoramento de um bar registou o momento em que, dois homens mataram seis pessoas — entre elas, uma adolescente de 12 anos, depois de perderem um jogo no estabelecimento, no Bairro Jardim Lisboa, em Sinop-MT, na tarde desta terça-feira (21). De acordo a Polícia Militar, os colegas os “zoaram” por terem perdido a partida.

Segundo o tenente Romening dos Santos Silva, os homens perderam uma primeira partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente. Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram duas armas.

Um deles, com uma arma curta, rendeu as pessoas e as colocou na parede. Enquanto o outro chegou com uma espingarda e atirou nas vítimas. Ainda conforme a polícia, cinco homens e a adolescente foram mortos.

(Com informações: G1 MT)

.