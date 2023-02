Veja o Vídeo: Policia divulga depoimento do assassino do médico Renan Tortajada e de uma testemunha em Umuarama

A Polícia Civil divulgou novas informações sobre a morte de Renan Tortajada de 35 anos. O autor que foi preso acabou sendo identificado como Guilherme da Costa Alves, de 25 anos, ele relatou aos policiais que os dois teriam marcado um encontro, houve um desentendimento onde Guilherme teria matado Renan. O depoimento do acusado foi divulgado para a imprensa.

O médico Renan dos Santos Tortajada, 35 anos, atendia as redes municipais de Toledo e Guaíra. Ele foi encontrado enterrado em um bosque de Umuarama. A polícia chegou até ele por indicação do assassino confesso.

Ainda Guilherme teria matado uma outra pessoa que a princípio seria uma testemunha da morte de Renan. Esta vítima que foi identificada como Alexan Carlos, teve o corpo desovado em Maria Helena.

A travesti Sabrina Medeiros (Alexan Carlos), como era conhecida, foi encontrada sem roupa e coberta por galhos e mato na área rural de Maria Helena

O acusado ainda é suspeito de ter tentado sequestrar uma senhora, porém, ele não conseguiu. Guilherme foi preso e autuado em flagrante por latrocínio. A princípio o comparsa que estava na companhia dele no momento da prisão não tem nenhum tipo de envolvimento com os crimes.

Renan, médico psiquiátrico e pediátrico, tinha saido de Toledo onde morava para ir até Maringá visitar os seus pais, ele acabou desaparecendo e foi encontrado morto neste domingo (19), no interior do Bosque Uirapuru, em Umuarama, no Noroeste do Paraná.

Conforme os familiares do médico, eles mantiveram o contato com o jovem até sexta-feira (17), logo após ele desapareceu. O celular dele foi encontrado próximo ao lago Aratimbó, o veículo na Avenida Duque de Caxias.

No carro foram encontradas manchas de sangue. O corpo do médico foi sepultado em Maringá. ( Portal EVN)

Veja o Vídeo:

