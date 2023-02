Homem é preso após agredir e ameaçar esposa, cunhada e a sogra em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por uma mulher que havia sido agredida por seu esposo.

A mulher disse que estava com sua mãe e sua irmã em casa, momento em que o marido chegou embriagado e bastante agressivo. Ao questionar onde ele estava, o homem desferiu um soco em seu rosto. Sua irmã e sua mãe tentaram intervir e também foram agredidas com socos e empurrões, golpes de capacete e também as ameaçou com uma faca.

Após as agressões e ameaças autor saiu do local.

No momento em que a equipe coletava as informações, o acusado chegou ao local e foi preso.

Ele também apresentava escoriações no rosto, que segundo o acusado foram causadas por um golpe de capacete dado pela sua cunhada.

