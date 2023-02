Homem que agrediu e manteve mulher em cárcere privado já está em liberdade em Goioerê

Foi posto em liberdade nesta quarta-feira (22), um morador de Goioerê, acusado de agredir a sua mulher e mantê-la em cárcere privado na residência do casal. O fato ocorreu no Jardim Canadá, em Goioerê.

A mulher é psicóloga e só se libertou do cárcere privado após conseguir contato com um policial. Com isso, o companheiro dela foi preso na segunda-feira, 20, porém, o alvará de soltura foi concedido ontem pela justiça.

A delegada de polícia de Goioerê, Janaína Mariana Garcia informou em nota que o “Poder Judiciário entendeu cabível a concessão de liberdade provisória sob argumento de não ter o suspeito resistido à prisão, sua condição de primariedade, bem como por ausência de outros elementos que poderiam justificar sua segregação cautelar”.

O suspeito foi ouvido e negou todas as acusações. A mulher teve medidas protetivas concedidas, dentre elas, a de proibição de aproximação por parte do agressor, sendo fixada a distância de 200 metros.

De acordo com o site Goionews, a delegada Janaína declarou ser “inadmissível qualquer tipo de violência contra a mulher” e que todos os esforços são envidados para esclarecer a situação e concluir as investigações.

Com informações: Goionews