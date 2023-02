Operação Carnaval nas estradas estaduais termina com dois mortos e 29 feridos

A 4ª Companhia de Polícia Rodoviária divulgou o balanço da operação Carnaval 2023. Durante os seis dias de operação, foram registrados 29 acidente, os quais resultaram em dois mortos e 39 feridos.

Mesmo com a chuva durante vários dias do feriado a Polícia Rodoviária intensificou a fiscalização nas rodovias estaduais na região noroeste do Estado. A operação foi focada na fiscalização de motoristas sob influência do álcool e excesso de velocidade.

As rodovias estaduais que cruzam pelo noroeste do Estado, como a PR-317 e PR-323 foram as rodovias mais movimentadas durante o feriadão. Segundo a PRE, houve um aumento na quantidade de acidentes e óbitos, motivados em sua maioria pela imprudência de alguns motoristas.

Doze motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e três acabaram presos. Um total de 500 automóveis também foram abordados e autuados por algum tipo de infração.