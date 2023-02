Um dos assassinos de chacina em Sinop (MT) é preso pela polícia; o outro morre em confronto com o Bope

Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, apontado como um dos autores da chacina de Sinop, a 503 km de Cuiabá, onde sete pessoas foram executadas, morreu após ser baleado em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta quarta-feira (22/2).

Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23). Ele estava foragido desde terça-feira (21), quando ocorreu o crime.

De acordo com o delegado Bráulio Junqueiro, Edgar estava em um imóvel localizado na Rua Projetada, no Bairro Jardim Califórnia, onde se entregou.

“Quando chegamos ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzidos para delegacia e, agora, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso”, disse.

Assassinos têm histórico de confusão e crimes

A Polícia Civil do Mato Grosso afirmou que os dois atiradores, têm histórico violento.

Segundo o delegado Braulio Junqueira, responsável pelo inquérito, Oliveira se apresentava como pedreiro, uma “espécie de construtor”, e “andou pegando umas obras, não entregou, pegou o dinheiro antecipado comprou a caminhonete, armas”. Já o comparsa, segundo a polícia, tem passagens por transporte ilegal de madeira, já foi preso por formação de quadrilha e porte ilegal de armas, entre outros crimes.

Quanto ao crime da última terça, o delegado revelou que uma das vítimas foi ao bar para almoçar com a família e amigos. Em determinado momento chegaram os atiradores, Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro e desafiaram uma das vítimas para jogar. No local estavam nove clientes, além dos acusados. Após perder duas partidas eles executaram as sete pessoas.