Ladrão da bicicleta: Preso homem que praticou diversos assaltos e roubos usando uma bicicleta em Goioerê

Um homem de 18 anos bastante conhecido no meio policial por realizar uma série de roubos no município de Goioerê utilizando uma bicicleta foi preso, na noite desta quinta-feira (23), no Jardim Galileia, na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão aconteceu durante um patrulhamento da Rotam pelo bairro, onde o suspeito – que já havia sido reconhecido por câmeras de segurança como o autor de diversos roubos em Goioerê – foi avistado pelos policiais e ao perceber a viatura, fugiu para dentro de uma casa.

Os policiais conseguiram alcançar o suspeito e abordá-lo, porém ele resistiu à prisão, sendo necessário emprego de técnicas de imobilização e uso de algemas para contê-lo. Em revista pessoal, os policiais também encontraram uma pedra de crack e uma bucha de maconha.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Goioerê, que ficará responsável por aplicar as medidas punitivas.

A expectativa é que o número de roubos da cidade seja reduzido após a detenção do jovem.