Padre morre após capotar e cair com carro em ribanceira na BR 369 no Norte do Paraná

O padre Milton Xavier de 74 anos, acabou morrendo após cair com seu carro em uma ribanceira na BR-369, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu durante nesta quinta-feira (23). O carro em que ele ocupava ficou completamente destruído, ele chegou a capotar. A princípio Milton teria perdido o controle da direção do veículo onde sofreu o acidente. Ele era da Igreja Nossa Senhora Conceição em Cornélio. O seu corpo foi sepultado durante o período da tarde desta sexta-feira (24), em Cornélio Procópio. Fonte: Carlos Dutra Compartilhe! Espalhe