Vestido de ‘franco atirador’, homem atira do telhado e morre em confronto no Paraná

Atirador afirmou que queria entrar em confronto com os policiais para morrer durante a troca de tiros.

Um homem armado com uma arma longa, vestido de atirador com roupas militares, subiu em um telhado e assustou vizinhos com ameaças e tiros em Jacarezinho, no Norte do Paraná, o que levou um grupo da Rotam da Polícia Militar até o local para negociar a redenção.

Na chegada dos policiais, ele afirmou que queria entrar em confronto com os policiais para morrer durante a troca de tiros. Depois de horas de negociação, o homem disparou contra os PMs e foi atingido com um tiro no peito.

O Samu estava no local e atendeu, imediatamente, a vítima que foi levada para o Hospital de Jacarezinho, mas não resistiu aos ferimentos graves.

A carabina, munições e estojos foram apreendidas pela Polícia Militar

Fonte: Ric Mais