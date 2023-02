SERIAL KILLER: Assassino do médico e da testemunha ocular do crime é responsável por mais duas mortes e corpos estavam enterrados

Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil de Umuarama confirmou as identidades de duas novas vítimas do serial killer Guilherme da Costa Alves, de 26 anos, que já havia confessado os assassinatos de Renan Tortajada, 35 anos, e Alexan Carlos de Goes, conhecida como Sabrina. As vítimas foram identificadas como Everton Josimar de Oliveira, de 36 anos, e Fernandes Nunes de Araújo, de 50 anos.

Everton estava desaparecido desde o dia 9 de janeiro deste ano e seu corpo foi encontrado no interior do Bosque Uirapuru, em Umuarama. Ele sofria de transtorno bipolar e morava com o pai em uma residência localizada entre os bairros San Marino e Guarani. Já Fernandes, conhecido como Jubinha ou Coca, estava desaparecido desde o dia 11 de fevereiro e seu corpo foi encontrado em uma área rural próxima à Av. Portugal, no município de Umuarama. Ele trabalhava como protético e faria 51 anos na quinta-feira (23).

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e aguardam reconhecimento por familiares, a fim de confirmar se as identidades são mesmo aquelas preliminarmente levantadas pela Polícia Civil. A confirmação também depende da conclusão dos trabalhos da Polícia Científica.

O criminoso subtraiu as motocicletas de ambas as vítimas, sendo que a motocicleta de Fernandes foi recuperada pela Polícia Civil em uma oficina na Zona VII. A motocicleta da outra vítima ainda não foi encontrada.

As investigações que levaram à localização dos cadáveres estavam em andamento desde o desaparecimento das vítimas. No entanto, novas informações surgiram após a prisão em flagrante do assassino de Renan e Alexan. A partir daí, a polícia reuniu todas as informações e concluiu que o responsável pelos desaparecimentos poderia ser o mesmo autor.

O delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial, Gabriel Menezes, declarou que o preso foi novamente ouvido pela equipe policial e, diante das provas que lhe foram apresentadas, decidiu colaborar e confessar os crimes, levando os policiais até os locais onde os corpos foram encontrados.

