Veja o Vídeo: Homem é flagrado por câmera de segurança furtando bezerro em um Monza no PR

Uma câmera de segurança flagrou dois homens com um veículo Monza furtando um bezerro durante a última quinta-feira (23), na comunidade de Barra do Lontra, interior de Salto do Lontra, no Paraná.

A cena chega a ser inusitada. O ladrão arrasta o animal pelo chão e coloca dentro do carro, na sequência a dupla foge com o bezerro.

Veja o vídeo abaixo:

Fonte/ Portal EVN