Homem é executado a tiros em Ubiratã

Um rapaz identificado como sendo Darlan Oliveira Prado, 27 anos, foi morto a tiros na Rua Cedro, no Parque dos Ipês, próximo ao Lago Municipal na tarde desta terça-feira (28).

Segundo informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Noticias Ubiratã Online, Darlan trabalhava em uma construção quando foi surpreendido por dois homens, armados com pistolas. Ele teriam chegado em um Fiat Palio/Weekend prata, entraram na construção e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

No local do crime os policiais constataram diversos estojos deflagrados de calibre 9 mm. Equipes da Polícia Civil, Polícia Cientifica e IML estiveram no local do crime. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Campo Mourão.

A vítima era bastante conhecida no meio policial por envolvimento em crimes diversos. Imagens de câmeras de segurança nas

imediações flagraram a chegada dos autores no local. A Policia Civil colheu as informações no local e passa a investigar a motivação e quem seria os autores do crime.

.