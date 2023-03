Menina de 14 anos denuncia próprio pai por estupro em Campo Mourão

Uma adolescente de 14 anos, moradora da Vila Urupês, em Campo Mourão, denunciou à Polícia Civil que foi vítima de estupro pelo seu próprio pai. Ela procurou a delegacia esta semana na companhia da mãe, para relatar o caso.

A vítima informou que os abusos ocorreram quando ela tinha apenas 11 anos de idade e que foram pelo menos onze meses sendo abusada, período em que morou com o pai. Disse que todos os dias o homem passava a mão pelo seu corpo e debruçava-se sobre ela, encostando seus órgãos genitais nas da mesma. Às vezes nu.

A menina disse ainda que sofria agressões. Por isso tinha medo de denunciar o acusado. Ela relatou também que ia trabalhar com o pai com serviços de entregas, mas ele apenas dirigia o veículo, ficando todo o serviço a seu cargo.

Enquanto dirigia o homem também empurrava sua cabeça contra o vidro do carro e apertava forte sua coxa. Após a adolescente contar parte dos fatos para as tias, a mãe foi buscá-la. No entanto, a menor só relatou para a mãe os casos de abusos sexuais após a mulher constatar que ela vinha tendo crises de ansiedade, depressão e baixo rendimento escolar.

Com base na denúncia, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

Fonte: Tribuna do Interior