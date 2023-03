Morador de Campo Mourão fica milionário após acertar os 15 números da Lotofácil

O sorteio da Lotofácil dessa terça-feira (28), premiou uma aposta feita em Campo Mourão com o prêmio de R$ 3,2 milhões. O apostador cravou os 15 números.

Foram dois ganhadores. A outra aposta é de Rio Pardo/RS. O jogo, pelo concurso 2.750 foi feito na lotérica Mina de Ouro. Confira as dezenas sorteadas: 01-02-06-07-08-09-11-13-14-16-17-18-21-22-23

Nesta quarta-feira (1), haverá novo sorteio, às 20h, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta na Lotofácil pode ser feita até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.

São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 2,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 38,7 mil.

Com a aposta mínima (R$ 2,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 40, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil.

Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

