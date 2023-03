Mulher cai em golpe ao comprar veículo e perde mais de 24 mil reais em Campina da Lagoa

Uma mulher procurou a Policia Militar de Campina da Lagoa para relatar que havia caído em um golpe ao comprar um veículo pela internet.

Informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que ela viu o anuncio no Facebook, de um veículo Fiat Siena, e um amigo teria conferido que o carro estaria na cidade de Campo Mourão. Contudo, ela continuou a negociação pelo Whatsapp com o intermediador da venda do carro.

Ela realizou um pagamento via Pix no valor de R$ 24.800,00. Após efetuar a transação, o vendedor comunicou que o carro seria liberado após algumas horas. Enquanto isso o amigo da vitima entrou em contato com ela, informando que o proprietário do veículo não sabia da transação e não tinha recebido nenhum valor, pois certamente o anuncio havia sido clonado.

Informações 11º BPM