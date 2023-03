Babá e namorado são presos por abusar de criança de 5 anos no Paraná

Uma babá e o namorado foram presos por abusar de criança de cinco anos em Imbituva, na região centro-sul, no Paraná.

Conforme informado, a mulher cuidava da criança na própria casa e levava o homem no local, onde os abusos aconteceram.

Após análise realizada no celular da suspeita, a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Imbituva, constatou que a babá e o namorado abusavam sexualmente da criança.

A equipe de investigação constatou pelas mensagens trocadas por meio de aplicativo de mensagens entre os dois.

Questionada sobre os fatos, a babá confessou e alegou que o namorado que realizava as condutas. Sobre as fotos da criança nua, a babá disse que a criança pedia para ela tirar as fotos.

Em uma das mensagens trocadas com o namorado, a babá diz “A hora que ela tiver sozinha daí da certo de você goza nela”, então o namorado responde: “Ela é espertinha não conta nada ela entende já destas coisa”

Então a babá continua “intende sim….ela pegou você aquele dia que vc tava sem roupa”.

O namorado ainda diz “Dai eu pus a mão por dentro da calcinha dela ela abriu bem as perninhas”

Em um outro trecho da conversa, o namorado diz, “saudades da mininha” então a babá responde “ela vem amanhã cedo”.

Com base nesses novos elementos, o Delegado Thiago Andrade foi até a casa do suspeito e o prendeu o homem de 41 anos em flagrante. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e corrupção de menores.

“A babá em depoimento, atribuiu toda a responsabilidade ao namorado, dizendo que ele realizava as condutas com a criança, e ela (babá) não via, mas que o namorado encostava o órgão genital masculino na criança e também tocava na genitália da infante”, disse o delegado.

Em conversa com a autoridade policial, a babá disse que o homem realizou penetração na criança.

Segundo o Delegado, o caso é estarrecedor e “um dos piores que já acompanhei em minha trajetória policial. A imoralidade sexual e a libertinagem que o casal tratava a criança é desprezível”.

As investigações continuam para buscar novos crimes e outras possíveis vítimas.

Informação Thiago Andrade da PCPR de Imbituva