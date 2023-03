Homem é preso suspeito de matar e enterrar corpo de suposto amante da esposa na Paraná

De acordo com a Polícia Civil, a vítima afirmava que mantinha relações sexuais com a mulher do suspeito

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (1°) em Matinhos, no Litoral do Paraná, suspeito de matar um homem e enterrar o corpo no quintal da própria casa.

De acordo com a Polícia Civil (PCPR), a vítima estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro. Os investigadores apuraram que ela foi morta com golpes de faca pelo suspeito e um outro homem que ainda não foi identificado.

A motivação do crime, segundo a polícia, está ligada a provocações entre suspeito e vítima, que dizia ter mantido relações sexuais com a esposa do detido.

O morador deve responder por homicídio e ocultação de cadáver.