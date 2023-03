Homem que responde por crime de homicídio em liberdade, ameaçava mulher e filha e acaba preso em Goioerê

Na noite de ontem, quarta-feira, 1º, por volta de 20h00min, a PM recebeu denúncia que uma família (mãe 40 anos e filha 18 anos) estavam sendo ameaçadas pelo cônjuge (masculino de 42 anos) teria uma arma de fogo em sua residência, que o mesmo é usuário e drogas e que faz ameaça constantemente. O homem responde em liberdade condicional por crime de homicídio.

A equipe foi até a residência realizou buscas no local apontado pela vítima, onde se encontraria uma arma de fogo tipo revólver, ao qual não foi localizado. Durante as buscas, os policiais localizaram no interior de um balde, envoltas em por um plástico, dez (10) munições de calibre 38, todas intactas.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para sede da 2º Cia para confecção B.O. e na sequencia ao Pronto Socorro para laudo de lesões e por fim para Delegacia de Polícia civil para demais procedimentos.