Homem tenta comprar sanfona ao ver anuncio no Facebook e perde R$ 8.500.00 em Campina da Lagoa

Um homem procurou a Policia Militar de Campina da Lagoa para relata que foi vitima de um golpe ao tentar comprar uma sanfona marca Scandalli cor preta, após ver um anúncio no Facebook.

A negociação com o suposto proprietário foi feita por meio do WhatsApp, sendo que a vítima realizou o pagamento de R$ 8.500.00 via pix.

Porém após o pagamento foi bloqueado pelo suposto vendedor.

Posteriormente descobriu que o anúncio era clonado e o verdadeiro proprietário teria vendido o equipamento havia cerca de 3 anos.

Fonte: 11º BPM