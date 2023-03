Denarc apreende mais de 1 tonelada de maconha na BR 369

O Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) apreendeu mais de uma tonelada de maconha na BR 369 em Cascavel, na manhã de sexta-feira 0(3).

O Setor de Inteligência da polícia tomou conhecimento sobre o transporte do ilícito na rodovia.

Diante da situação, os policiais abordaram o motorista do caminhão carregado com recicláveis na BR 369.

No veículo foram encontrados 1.084 quilos de maconha. A carga seria levada até São Paulo (SP).

O envolvido informou à polícia que é do Rio Grande do Sul e que ganharia R$ 15 mil pelo transporte do entorpecente.

O motorista, o caminhão e a grande quantidade de droga foram encaminhados à sede da Denarc.