Polícia Militar de Campina da Lagoa recupera veículo furtado da cidade de Terra Boa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi informada por um morador da área rural, que nas proximidades do seu sítio, em uma estrada as margens da PR-239, próximo ao Parque de Exposição, havia um veículo utilitário VW, de cor branca estacionado a algumas horas de certa forma abandonado sem a presença de qualquer pessoa por perto.

Os policiais de plantão se deslocaram até o local e localizaram o veículo estacionado da forma como foi informado com as chaves no contato.

Após consulta no sistema pela placa do veículo BBI- 3235, constatou-se se tratar de um veículo VW-Saveiro, de propriedade do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, furtado no último dia 27 de fevereiro na cidade de Terra Boa.

Diante dos fatos o veículo foi conduzido até a Delegacia de Polícia para serem tomadas as medidas cabíveis