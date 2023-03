Assaltantes fazem compristas reféns e levam mercadorias na BR 369 próximo à Cascavel

Assaltantes fizeram compristas reféns às margens da BR 369 em Cascavel, no início da tarde desta sexta-feira (3).

O carro, Ônix hatch de cor preta, furtado no dia 11 de fevereiro, em Santa Terezinha de Itaipu usado pela quadrilha foi encontrado na área rural pelas equipes de segurança. A ação foi flagrada pela passageira de um ônibus que passava pelo local. Na imagem dá para ver algumas vítimas andando com as mãos na cabeça.

As informações apuradas são de que os criminosos encapuzados e com mochilas estavam no Ônix, que estava equipado com um giroflex, aparelho que emite luzes, quando deram ordem de parada a um Gol, branco, em que estavam as vítimas.

Eles tomaram as compras dos passageiros e fugiram para a área rural. Uma testemunha, funcionária da empresa que fica na rodovia, viu as pessoas se aglomerando na frente do estabelecimento e avisou o proprietário para fechar o local.

Equipes da Polícia Militar, incluindo a Patrulha Rural, P2 e equipe da Polícia Rodoviária Federal, realizaram diligências e localizaram o veículo Ônix preto em uma área de mata.

