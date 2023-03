Com apenas 15 anos goleiro de Campo Mourão vai jogar no Corinthians

Filho das terras vermelhas de Campo Mourão, o atleta Arthur Borghi, de 15 anos, já é considerado como uma promessa do futebol brasileiro. Goleiro do Sub 16 do Corinthians, ele e a equipe conquistaram o segundo lugar na cobiçada Copa Fam, na última semana, em São Paulo. Arthur se destacou, principalmente, nos jogos contra o Palmeiras, 2×1, e o São Paulo, 4×4.

Embora com 15 anos, Arthur jogou no Sub 17. O atleta tem 1,92 de altura. A trajetória começou ainda aos cinco anos na escolinha de futsal da Copel. Sob as asas do professor Ronaldo, descobriu o gosto sob as traves. Nunca mais parou. Na cidade, conquistou vários campeonatos. Muitos deles recebeu troféus como goleiro menos vazado. Também foi campeão paranaense e da Copa América, realizada em Balneário Camboriú.

Com o apoio dos pais, acabou deixando Campo Mourão, passando a jogar no Instituto Alex Santos, em Maringá, quando permaneceu por um ano. Mais adiante, ainda aos 11 anos, atracou nas Minas Gerais, quando foi abraçado pelo Atlético Mineiro. Então, dos 12 aos 15, passou a defender as cores do Athlético Paranaense, onde ficou até o último ano.

Mas, em agosto, ganhou a confiança do Corinthians. E isso era tudo o que o pai, Matheus Borghi desejava. Comerciante em Campo Mourão, ele acredita num possível contrato do filho com a equipe. “Esperamos que ele tenha um contrato profissional com o clube. E que, no futuro, venham muitas conquistas”, disse.

Fonte: Tá Sabendo