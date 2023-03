Mulher procura a Policia Militar após ser ameaçada de morte em Ubiratã

Uma mulher compareceu na sede da 2ª Cia da Policia Militar de Ubiratã e informou que estava na residência de sua amiga, quando uma mulher foi até o local com o intuito de ameaçá-la, haja vista que esta pessoa acredita que seu filho teria envolvimento no homicídio do filho dela, ocorrido no dia 28/02/2023.

A solicitante disse que se evadiu pelos fundos da casa, pois teme pela sua vida. A acusada teria dito: “vou te matar”, “vou vingar”. Além disso, a solicitante relata que soube de terceiros que a acusada também ameaçou de morte suas duas filhas menores de idade.

Fonte: 11º BPM