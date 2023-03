Ônibus e mercadorias contrabandeadas do Paraguai são apreendidos pela Policia Militar em Juranda

As equipes da Policia Militar de Ubiratã e Campina da Lagoa deslocaram até o município de Juranda a fim de averiguar uma denúncia de que na Rua das Margaridas, no jardim Terra Parque havia quatro ônibus parados em um local ermo. Diante da suspeita de roubo, as equipes estiveram no local e visualizaram dois coletivos.

Um dos motoristas foi questionado sobre estarem no local, sendo informado que transportava passageiros que haviam feito compras no Paraguai. Neste momento, um homem se identificou como proprietário do ônibus e responsável pelas mercadorias, e informou que transportava mais de trinta pessoas, todas do estado de São Paulo.

Os policiais constataram diversas mercadorias, tais como vinhos, produtos alimentícios, vestuários, eletrônicos, equipamentos de informática e celulares. Enquanto as equipes realizavam a averiguação, o segundo ônibus que se encontrava estacionado a duas

quadras do local se evadiu tomando rumo ignorado, sendo que não foi abordado ao mesmo tempo por não haver contingente suficiente para realizar o procedimento com segurança, uma vez que o primeiro estava lotado de passageiros.

Diante dos fatos, o veículo juntamente com as mercadorias, bem como o motorista e o responsável, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal na cidade de Cascavel.

11º BPM