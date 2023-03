Policia Militar é acionada após confusão e agressões em bar em Nova Cantu

A Policia Militar de Nova Cantu foi acionada neste domingo (05),por uma mulher relatando que estava na residência de sua filha, na Concórdia, quando uma mulher que estava em um bar, em frente à residência, começou a proferir palavras de baixo calão contra ambas.

Posteriormente, por volta das 15h, a solicitante e a filha foram para um bar e logo depois encontraram com a filha da mulher que as havia xingado. Houve troca de insultos e vias de fato. Logo após, a filha desta mulher pegou um facão na residência ao lado e tentou agredir a noticiante, mas sua filha interveio.

Um homem que estava no local também agrediu a noticiante com um soco no rosto, bem como a mulher acusada dos primeiros xingamentos deu uma cadeirada na cabeça da noticiante.

Após isso, outras pessoas separam a briga.

A noticiante dos fatos teve que receber atendimento médico devido a um corte na cabeça.

Fonte: 11º BPM