Mulher é mantida em cárcere privado pelo marido que tranca portas e janelas com cadeado quando sai para trabalhar em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na tarde desta segunda-feira (06), pela Secretaria de Assistência Social do município, que informou que uma equipe foi fazer a entrega de uma cesta básica e constatou uma mulher em cárcere privado, alegando que seu cônjuge sai para trabalhar e leva consigo todas as chaves da casa.

No local, os policiais conversaram com a equipe da Assistência Social, sendo relatado, que a mulher estava trancada dentro da residência sem poder sequer abrir as janelas, que também eram cadeados.

A mulher apareceu por uma pequena abertura na janela, que estava sem um vidro, e começou a chorar quando as assistentes

chegaram. A mulher relatou a elas que o companheiro sai para trabalhar e tranca a casa levando todas as chaves para ela não

sair, dizendo também que o objetivo é evitar ladrões. Diante do desespero da mulher, a equipe policial pulou o portão que estava

cadeado e arrombou a porta da casa para que a mulher pudesse sair. Em seguida foi arrebentado o cadeado do portão para acesso da equipe de assistência social para que pudessem conversar com a mulher.

Mesmo demonstrando certo alívio na hora em que saiu de casa, a mulher se recusou a acompanhar a equipe de assistência social demonstrando temor da possível reação do marido depois, alegando também que não tem para onde ir.

A mulher foi orientada a acompanhar a equipe policial para a confecção de Boletim de Ocorrência e posterior encaminhamento

à delegacia, para que pudesse solicitar medidas protetivas, porém a mulher se negou. Foi insistido que ela acompanhasse a

assistência social para tentar uma solução imediata, porém ela se recusou.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online