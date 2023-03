Policia Militar é acionada após desentendimento entre Garota de Programa e dona de boate em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada por uma jovem, que relatou trabalhar como garota de programa de um estabelecimento de Ubiratã, e segundo ela, teria sido agredida pela dona da boate.

Ela disse que optou por deixar a boate, pois estaria com dores decorrentes de uma lesão no joelho, e informou a dona da boate que voltaria nos próximos dias. Contudo, a noticiante relata que foi impedida de deixar o local, e ainda teve sua mala retirada de sua posse. Por sua vez, a dona do local disse que a jovem deve a ela R$ 1 mil referentes à compra e mais R$ 300,00 pois fez um empréstimo antes de deixar o local.

A mulher disse que não houve a intenção de impedir a moça de deixar o local, mas apenas queria receber o valor devido.

A noticiante disse que não tem dívida nenhuma com a mulher, e sim a boate que deve para ela.

Diante do interesse de representação da solicitante, a PM encaminhou as partes para a delegacia.

Fonte: 11º BPM