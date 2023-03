Mulheres ocupam 60% dos cargos de liderança em uma das maiores redes de farmácias do país



Colaboradoras da Nissei, onde 70% do quadro funcional é composto por mulheres, colecionam histórias de superação.

“Mais do que um trabalho, aqui eu encontrei uma profissão”. É assim que Ana Paula Figueiredo define sua trajetória na Nissei, uma das maiores redes de farmácias do Brasil em número de lojas, onde mais de 70% dos colaboradores são mulheres.

A história de Paula, como gosta de ser chamada, na Nissei começou há sete anos, em Londrina, no Norte do Paraná (PR), quando ela ingressou no grupo como assistente 1, o popular caixa. Então com 33 anos e três filhos ainda pequenos, ela conta que precisava muito trabalhar e não pensou duas vezes antes de “agarrar a oportunidade”, como a própria Paula define, mesmo que a função fosse para o período noturno, difícil de encarar por qualquer pessoa, mas ainda mais complicado para quem tem crianças em casa.

“Fiquei por volta de três anos no caixa. A Nissei oferta oportunidades de ir para o balcão, mas eu tinha um pouco de medo e me achava ‘velha’ para a função, com 30 e poucos anos. Mas eu tinha uma gestora que ‘rasgou o verbo’ para mim, abriu meus olhos, mostrou que eu ainda poderia crescer na empresa, cursar uma faculdade, ter uma profissão. Ela me motivou tanto que eu fui. Só que na época eu não tinha nem terminado o Ensino Médio, como eu iria fazer?”, conta Paula.

O medo deu lugar à coragem. Com o apoio da gestora, Paula voltou a estudar e no mesmo dia em que pegou o certificado de conclusão do Ensino Médio, prestou vestibular para Farmácia, curso que está prestes a concluir. O auxílio-educação que a Nissei disponibiliza aos colaboradores cobre, no caso de Paula, 50% da mensalidade.

Do caixa, Paula passou para o balcão como assistente 2 e em pouco tempo chegou a analista de loja. Hoje, ela é gerente de uma grande farmácia da Nissei em Londrina e coordena 19 colaboradores, dos quais apenas três são homens.

“Me formo esse ano e se tudo der certo vou me tornar gerente farmacêutica. Quando entrei na Nissei, não me passava pela cabeça que eu terminaria a escola e começaria uma faculdade. Eu estava fora do mercado há muito tempo e precisava trabalhar. Se não fossem as oportunidades que a Nissei me deu e o aprendizado que eu ganhei aqui, minha vida seria diferente. É claro que tem dias difíceis, mas como costuma dizer uma colega, ‘quando você se sentir desmotivada, coloca a mão na cintura, pensa que é a Mulher-Maravilha e vai’. Aqui, me sinto importante, valorizada”, pontua Paula.

Força feminina – Regina Molinari, diretora de Gente & Cultura da Nissei, comenta que a rede conta com 6,4 mil colaboradores, dos quais mais de 70% (4,6 mil) são mulheres. Em relação especificamente aos cargos de liderança, mais de 60% (264) são ocupados por gestoras mulheres. É consideravelmente acima do cenário do restante do Brasil, onde as mulheres estão à frente de 38% dos cargos de liderança, de acordo com levantamento da consultoria Grant Thornton divulgado em 2022 e realizado junto a 250 empresas.

A própria Regina tem uma história de destaque dentro da Nissei, companhia na qual começou a trabalhar em 2005 e, após sair para realizar alguns sonhos particulares, retornou em 2016. Na empresa, ela exerceu diversas funções, chegando a gerente distrital e, posteriormente, regional, cargos que até então só haviam sido capitaneadas por homens. Há pouco mais de dois anos, Regina assumiu a posição de diretora de Gente e Cultura da Nissei. Segundo Regina, é isso que faz seus olhos brilharem: ver as pessoas se desenvolvendo e ajudá-las a realizar sonhos.

“É um orgulho olhar para essas mulheres guerreiras e ver que elas podem chegar aonde quiserem, basta que queiram. E todas têm oportunidades e potencial para isso. Todo mundo é capaz. Trabalhar no varejo é um desafio diário e é muito legal quando você vê alguém que veio lá da base ser promovida à gerência. A Nissei é uma empresa que respeita muito o trabalho da mulher”, conclui Regina.

Sobre as Farmácias Nissei

Com mais de 35 anos de tradição no mercado paranaense e atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a Nissei é considerada a sétima maior rede de farmácias do país em número de lojas, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A rede é credenciada do Programa do Governo Federal Farmácia Popular, que oferta descontos especiais e até remédios essenciais gratuitos.

A Nissei conta hoje com 350 lojas, que geram mais de 6 mil empregos diretos e atendem a mais de 3,5 milhões de clientes por mês. A rede foi responsável por introduzir o conceito de drugstore no mercado paranaense e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas são conhecidas por seus espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados, que promovem o melhor atendimento profissional.