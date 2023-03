Serial Killer de Goioerê que matou quatro pessoas tentou suicídio na cadeia de Guaíra

O serial killer goioerense Guilherme da Costa Alves, de 25 anos, que é responsável pelo assassinato do médico Renan Tortajada, de 35 anos, e de Alexan Carlos de Goes, 43 anos, conhecida como Sabrina Monteiro, além da morte de duas outras pessoas em Umuarama, teria tentado suicídio dentro da cadeia pública de Guaíra.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8). De acordo com informações, Guilherme teria tentado cortar os dois pulsos dentro da cela, porém foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guaíra.

A princípio ele passa bem após ter sido socorrido e medicado. Ele deverá ser transferido para outra unidade prisional por questões de segurança que não foram divulgadas.

O inquérito que apura as mortes de Renan Tortajada e Alexan Carlos de Goes foi concluído na última sexta-feira (3) pela Polícia Civil de Umuarama. Gabriel foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes), ocultação de cadáver (por duas vezes) e furto (por duas vezes), tendo em vista a subtração do automóvel de Renan e valores em dinheiro de Sabrina.

“Quanto aos outros dois corpos encontrados e que teriam sido vítimas do mesmo suspeito, foi instaurado um inquérito policial distinto para cada morte. Esses procedimentos não possuem prazo definido para conclusão, uma vez que não há prisão cautelar expedido no bojo dessas investigações”, esclareceu o delegado Gabriel Menezes, da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama.

Informações do site: Iporã 24 Horas