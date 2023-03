VÍDEO: Idosa enterra cachorro de vizinha vivo por causa de latidos

Uma idosa de 82 anos foi presa, nesta quarta-feira (7), após enterrar o cachorro da vizinha em Planura (MG). A mulher confessou o crime e disse que estava incomodada com os latidos do animal.

No vídeo é possível ver a tutora do animal, uma mulher de 33 anos, cavando a terra com uma enxada para socorrer o cãozinho que estava desesperado tentando se mexer. Quando a terra é retirada, o cãozinho sai correndo pelo buraco.

“Eu não dormi a noite inteira, ela [a cadela] furando e o cachorro latindo”, disse a idosa.

Conforme o BHZ, a mulher disse aos policiais que enterraria o animal de novo se fosse preciso. Os veterinários informaram que o cão poderia ter morrido pelo tempo que ficou enterrado.

A idosa foi presa por por maus-tratos contra animais e a Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Ric Mais