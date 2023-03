Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros no Rio Piquiri

Depois de dois dias de buscas no Rio Piquiri, entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, o corpo de Lucas Galvão, que estava desaparecido. O mesmo foi localizado poucos metros a baixo do local de onde foi localizado a carteira do mesmo, bem como do veículo VW Gol, que estava aberto nas proximidades e encontrado no Rio Encantado.

Familiares e amigos, acompanharam as buscas pelo corpo de Lucas. A Polícia Militar esteve no local, bem como a Polícia Civil e o IML de Toledo, para recolher o corpo.

A suspeita que possa ter sido um crime de homicídio, mas, ainda não foi confirmado. Agora a Polícia Civil, investigará o caso. Lucas tinha uma borracharia, localizada na Avenida Brasil, região do Jardim Paraná em Assis, sendo que parte dos familiares eram de Brasilândia do Sul.

Informações Policial Web