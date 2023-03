Homem é morto a tiros dentro de caminhão em Mariluz

Um caminhoneiro identificado como sendo Antônio Estércio Novaes de 61 anos foi assassinado a tiros no inicio da noite desta sexta-feira (10), na Avenida Marília na cidade de Mariluz.

De acordo com informações, o homem foi alvejado por tiros e entrou em óbito dentro da cabine de um caminhão, que estava estacionado no pátio de uma oficina mecânica.

Antônio Estércio Novaes é pai de Antônio Marcos Novaes, o “Fininho”, que também foi assassinado a tiros no dia 03 de maio de 2021. A policia investiga se a morte do pai tem relação com a morte do filho, bem como com outro homícidio ocorrido na noite de quinta-feira em Mariluz, quando Mateus Ribeiro da Silva de 22 anos, também foi executado a tiros

As equipes da Polícia Militar (PM) de Mariluz e de Goioerê estiveram no local. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística de Umuarama foram acionados para atender a ocorrência.