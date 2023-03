Jovem de 17 anos morre após pegar carro escondido dos pais e bater em poste em Campo Mourão

Este sábado (11), iniciou com uma tragédia em Campo Mourão. Um jovem de apenas 17 anos de idade, identificado como Mauro Luiz Pereira, morreu após bater violentamente o carro que conduzia, um Fiat Prêmio, em um poste, na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, cruzamento com a Avenida das Torres.

Chama atenção o fato de o rapaz ter pego o carro escondido dos pais. Ele teria feito, inclusive, uma cópia das chaves do veículo. Mauro era filho único. Não resistiu aos ferimentos. Morreu no local antes mesmo de receber qualquer atendimento médico.

“Recebemos solicitação para vir dar apoio ao Samu, mas chegando ao local já foi constatado o óbito do rapaz. A cinemática do trauma foi severa. Foi uma pancada muito forte e não restou o que fazer. O Corpo de Bombeiros apenas fez a retirada do corpo da vítima de dentro do carro”, lamentou o subtenente Brero, do Corpo de Bombeiros.

O jovem conduzia o carro pela Perimetral, quando no cruzamento com a Avenida das Torres perdeu o controle da direção, subiu a calçada, atingindo violentamente o poste. O impacto aconteceu justamente na porta do motorista. Para se ter ideia da força da batida, o carro entortou ao meio, quase que “abraçando” o poste, arrancado do local e arrastado por alguns metros. Só não caiu porque ficou enroscado na fiação elétrica.

Equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para dar apoio a ocorrência. A Polícia Científica também foi acionada para colher informações para investigar o que de fato ocasionou o acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

Fonte: Tribuna do Interior