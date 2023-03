Vereador é preso suspeito de agredir a esposa no Paraná

O vereador de Piraquara, Evandro da Rocha, conhecido como Vandinho, foi preso na noite de sexta-feira (10), suspeito de agredir a própria esposa. A vítima teve ferimentos na orelha direita por conta das supostas agressões.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o vereador aparentava estar embriagado e agressivo no momento da prisão. Os policiais que atenderam a ocorrência alegam que ele se identificava como advogado e estaria respondendo com ironia os agentes, sendo necessário uso de força para detê-lo. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil do município.

Vandinho, publicou uma homenagem à esposa nas redes sociais dois dias antes de ser preso. Na publicação do dia 8 de março, ele fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e chamou a esposa de “Mulher guerreira, estudiosa, trabalhadora, combatente, articulada, espirituosa e porreta”, escreveu.

Rocha permanece preso na Delegacia da Polícia Civil de Piraquara neste sábado (11).

Vereadores de Piraquara repudiaram neste sábado (11) a atitude do parlamentar. O presidente da Câmara Municipal, Valmir Nanico (PSD), disse que solicitou ao setor jurídico da casa quais são as medidas cabíveis e que repudia qualquer tipo de violência. Outro vereador a se manifestar foi o Professor Gilmar (Solidariedade) chamou a conduta do colega de reprovável.

Em nota, a Câmara disse que fará com que a Lei Maria da Penha seja aplicada. A assessoria de Vandinho ainda não se manifestou sobre a prisão do vereador.

Informações Ric Mais