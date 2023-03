Taxista de Mamborê é cruelmente assassinado em latrocínio

A tarde deste sábado dia 11, foi marcado por uma crueldade, onde um senhor identificado como Pedro Micalichechen, o “Pedrinho Taxista”, de 73 anos, morador e taxista em Mamborê, foi assassinado covardemente por um homem 23 anos.

De acordo com informações da polícia militar, Pedro Micalichechen, trabalhava como taxista e foi realizar uma corrida para um homem, já, em uma estrada rural próximo a Luiziana, o suposto passageiro roubou e matou o taxista com golpes de canivete.

Logo após cometer esse crime, o criminoso arrastou o corpo de Pedro para as margens da estrada rural, onde tentou fugir com o veículo Fiat uno, dando tranco, mais a polícia militar de Luiziana chegou a tempo fez a prisão o assassino ainda dentro do veículo.

O mesmo foi preso em flagrante, e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Campo Mourão, onde ficará à disposição da justiça.

A polícia militar isolou a cena do crime até a chegada a perícia, que realizou todo trabalho técnico, e logo após o corpo do senhor Pedro foi encaminhado para o instituto médico legal de Campo Mourão, para exames de necropsia.

Fonte: Repórter Carlos Dutra